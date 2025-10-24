ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Abend auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von ON Semiconductor. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 51,54 USD.

Um 20:08 Uhr fiel die ON Semiconductor-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 51,54 USD ab. Bei 50,76 USD markierte die ON Semiconductor-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 52,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.344.623 ON Semiconductor-Aktien den Besitzer.

Bei 76,06 USD erreichte der Titel am 31.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 47,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 31,05 USD am 09.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten ON Semiconductor-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

ON Semiconductor veröffentlichte am 04.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ON Semiconductor 0,78 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ON Semiconductor in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,36 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,47 Mrd. USD im Vergleich zu 1,74 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

ON Semiconductor wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 03.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 02.11.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 4,15 USD je ON Semiconductor-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ON Semiconductor-Aktie

ON-Aktie bricht ein: ON Semiconductor verdient bei geringeren Erlösen weniger

ON Semiconductor-Aktie sackt ab: ON Semi mit weniger Gewinn als erwartet - aber mehr Umsatz

Ausblick: ON Semiconductor legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor