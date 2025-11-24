ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Montagnachmittag gefragt

Aktie im Blick

Die Aktie von ON Semiconductor gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 46,94 USD zu.

Die ON Semiconductor-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 46,94 USD. Zwischenzeitlich stieg die ON Semiconductor-Aktie sogar auf 47,30 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 47,19 USD. Zuletzt wechselten 192.215 ON Semiconductor-Aktien den Besitzer.

Am 03.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 74,52 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 58,76 Prozent könnte die ON Semiconductor-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 31,05 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 33,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte ON Semiconductor 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 03.11.2025 äußerte sich ON Semiconductor zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,63 USD gegenüber 0,93 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat ON Semiconductor im vergangenen Quartal 1,55 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ON Semiconductor 1,76 Mrd. USD umsetzen können.

Am 09.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von ON Semiconductor veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,33 USD je ON Semiconductor-Aktie.

