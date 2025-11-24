ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor verteuert sich am Abend

Kursverlauf

Die Aktie von ON Semiconductor gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die ON Semiconductor-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Plus bei 47,76 USD.

Um 20:08 Uhr sprang die ON Semiconductor-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 47,76 USD zu. Bei 47,98 USD erreichte die ON Semiconductor-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 47,19 USD. Der Tagesumsatz der ON Semiconductor-Aktie belief sich zuletzt auf 1.084.203 Aktien.

Bei einem Wert von 74,52 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.12.2024). Der derzeitige Kurs der ON Semiconductor-Aktie liegt somit 35,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 31,05 USD. Derzeit notiert die ON Semiconductor-Aktie damit 53,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten ON Semiconductor-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 03.11.2025 legte ON Semiconductor die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,63 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,93 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ON Semiconductor in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,98 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,55 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,76 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.02.2026 veröffentlicht.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,33 USD je ON Semiconductor-Aktie belaufen.

