ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor wird am Abend ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von ON Semiconductor. Der ON Semiconductor-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,0 Prozent auf 51,64 USD.

Das Papier von ON Semiconductor gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 2,0 Prozent auf 51,64 USD abwärts. In der Spitze fiel die ON Semiconductor-Aktie bis auf 51,10 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 52,50 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 885.001 ON Semiconductor-Aktien umgesetzt.

Am 31.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 76,06 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 47,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 31,05 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an ON Semiconductor-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 04.08.2025 lud ON Semiconductor zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,47 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,74 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

ON Semiconductor dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 03.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 02.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,29 USD je Aktie in den ON Semiconductor-Büchern.

