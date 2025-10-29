ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor tendiert am Mittwochnachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von ON Semiconductor zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die ON Semiconductor-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 52,15 USD.

Die ON Semiconductor-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 52,15 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die ON Semiconductor-Aktie bei 52,55 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 52,55 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 405.523 ON Semiconductor-Aktien umgesetzt.

Am 31.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 76,06 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,05 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der ON Semiconductor-Aktie ist somit 40,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an ON Semiconductor-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 04.08.2025 hat ON Semiconductor die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,41 USD gegenüber 0,93 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 16,64 Prozent zurück. Hier wurden 1,47 Mrd. USD gegenüber 1,76 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte ON Semiconductor am 03.11.2025 präsentieren. Am 02.11.2026 wird ON Semiconductor schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ON Semiconductor einen Gewinn von 2,29 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

