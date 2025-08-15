Opendoor Technologies Aktie News: Opendoor Technologies am Donnerstagabend stark gefragt

Blick auf Opendoor Technologies-Kurs

Die Aktie von Opendoor Technologies zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 67,4 Prozent auf 9,81 USD zu.

Um 20:08 Uhr wies die Opendoor Technologies-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 67,4 Prozent auf 9,81 USD nach oben. In der Spitze legte die Opendoor Technologies-Aktie bis auf 9,94 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,58 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 114.113.659 Opendoor Technologies-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 9,94 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2025). 1,33 Prozent Plus fehlen der Opendoor Technologies-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 0,51 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 94,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Opendoor Technologies-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Opendoor Technologies-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 05.08.2025 äußerte sich Opendoor Technologies zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1,57 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Opendoor Technologies 1,51 Mrd. USD umgesetzt.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Opendoor Technologies 2025 einen Verlust in Höhe von -0,330 USD ausweisen wird.

