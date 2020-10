Telefonica-Aktie weist nach unten: Telefonica rutscht wegen Abschreibung in rote Zahlen

So sank das operative Ergebnis überraschend und unter dem Strich stand wegen einer Abschreibung auf das Argentinien-Geschäft ein Verlust. Das operative Ergebnis sei um drei Prozent auf 2,67 Milliarden Euro gefallen, teilte die Telefonica Deutschland -Mutter am Donnerstag in Madrid mit. Von Bloomberg befragte Experten hatten mit einem Anstieg gerechnet.

Der Umsatz ging um zwölf Prozent auf rund 10,5 Milliarden Euro zurück. Wegen der schweren wirtschaftlichen Probleme Argentiniens musste der Konzern 785 Millionen Euro auf das Geschäft dort abschreiben. Deshalb verbuchte der Konzern in den Monaten Juli bis September einen Verlust von 160 Millionen Euro.

Anleger reagierten enttäuscht auf die Zahlen. Die Papiere des Unternehmens büßten in Mailand bis zu fünfeinhalb Prozent auf das Rekordtief von 2,807 Euro ein. Am Mittag verliert das Papier zeitweise noch 4,88 Prozent auf 2,824 Euro.

Mit dem Kursrückgang war die Aktie am Donnerstagvormittag nach dem finnischen Telekomausrüster Nokia der schwächste Wert des europäischen Sektorsindex Stoxx 600 Telecom. Die Aktie gehört seit einiger Zeit zu den größten Verlierern am Aktienmarkt. In diesem Jahr sank der Börsenwert des Unternehmens um mehr als die Hälfte auf 15 Milliarden Euro. In den vergangenen fünf Jahren büßte der Kurs rund drei Viertel seines Werts ein.

