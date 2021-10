BMW-Aktie schwächelt: Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2021 angehoben

Der Return on Equity für das Segment Finanzdienstleistungen soll statt 17 bis 20 Prozent nun 20 bis 23 Prozent erreichen, teilte der Automobilhersteller mit.

Zwar sieht BMW aufgrund der weiterhin angespannten Liefersituation bei Halbleitern auch in den nächsten Monaten Beeinträchtigungen von Produktion und Absatz. Der DAX-Konzern erwartet jedoch, dass anhaltend positive Preiseffekte bei den Neu- und Gebrauchtwagen im Gesamtjahresergebnis die negativen Absatzeffekte überkompensieren.

Die positiven Ergebniseffekte würden sich erhöhend auf das Konzernergebnis vor Steuern auswirken, für das unverändert eine deutliche Steigerung erwartet wird. Für den Free Cashflow des Segments Automobile stellt BMW nunmehr rund 6,5 Milliarden Euro in Aussicht.

So reagiert die BMW-Aktie

Eine angehobene Ergebnisprognose verleiht den Aktien von BMW am Freitag im schwachen Markt keinen Rückenwind. Via XETRA verliert die BMW-Aktie aktuell 0,50 Prozent auf 82,35 Euro. Die Aktien waren in dieser Woche wieder an die Marke von 85 Euro herangelaufen, die im aktuellen trüben Börsenumfeld aber erst einmal weiter weggerückt ist. Darüber wäre es der höchste Kurs seit Anfang August.

Ein Händler sagte am Morgen, mit einem höheren Ergebnisziel habe man schon gerechnet, dennoch sei die neue Spanne besser als erwartet. Im Nachhinein betrachtet habe sich die vorsichtige Unternehmensprognose des Autobauers nach dem zweiten Quartal als nützliche Warnung vor den anhaltenden Lieferengpässen in der Branche erwiesen, schrieb Jefferies-Analyst Philippe Houchois in einer Studie. BMW habe diese bislang besser gemeistert als die meisten Wettbewerber.

