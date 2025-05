Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir schiebt sich am Nachmittag vor

Palantir im Blick

Die Aktie von Palantir gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 119,86 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Palantir-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 119,86 USD nach oben. Die Palantir-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 120,19 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 120,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.499.588 Palantir-Aktien umgesetzt.

Am 20.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 125,40 USD. 4,62 Prozent Plus fehlen der Palantir-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 11.05.2024 auf bis zu 20,50 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Palantir-Aktie mit einem Verlust von 82,90 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Palantir-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Palantir am 03.02.2025 vor. Palantir hat ein EPS von 0,03 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,04 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Palantir im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 827,52 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 608,35 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Palantir wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 05.05.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 11.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass Palantir im Jahr 2025 0,553 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

