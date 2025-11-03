Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir zeigt sich am Abend gestärkt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Palantir. Zuletzt stieg die Palantir-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,3 Prozent auf 207,03 USD.

Das Papier von Palantir legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,3 Prozent auf 207,03 USD. Den Tageshöchststand markierte die Palantir-Aktie bei 207,45 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 205,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 8.188.362 Palantir-Aktien.

Bei einem Wert von 207,45 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.11.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,21 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.11.2024 bei 41,05 USD. Der derzeitige Kurs der Palantir-Aktie liegt somit 404,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Palantir-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Palantir am 04.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Palantir ein EPS von 0,06 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Palantir in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 48,01 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,00 Mrd. USD im Vergleich zu 678,13 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 18.02.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 09.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,647 USD je Palantir-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Palantir-Aktie nach Rekordlauf schwächer - Internationale Expansion im Fokus

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Diese KI-Aktien haben 2025 den S&P 500 deutlich übertroffen - und sind sogar NVIDIA voraus