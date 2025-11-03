Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Palantir. Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 203,74 USD.

Das Papier von Palantir konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,6 Prozent auf 203,74 USD. Die Palantir-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 205,99 USD. Bei 205,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.705.120 Palantir-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.11.2025 bei 205,99 USD. Mit einem Zuwachs von 1,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 41,05 USD erreichte der Anteilsschein am 05.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Palantir-Aktie derzeit noch 79,85 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Palantir-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Palantir ließ sich am 04.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,13 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Palantir noch ein Gewinn pro Aktie von 0,06 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 48,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,00 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 678,13 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Palantir wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 18.02.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 09.11.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Palantir im Jahr 2025 0,647 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

