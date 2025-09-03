DAX23.773 +0,8%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,43 -2,1%Dow45.450 +0,4%Nas21.577 +0,4%Bitcoin94.087 -1,8%Euro1,1637 -0,2%Öl67,03 -0,5%Gold3.543 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Porsche PAG911 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F DEUTZ 630500 Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T Apple 865985 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Wall Street freundlich -- Salesforce mit mehr Umsatz - Gewinn enttäuscht -- BYD, Alphabet, TUI, DHL, Porsche, Figma, HPE, C3.ai, MTU, Airbus, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Nach Kurssprung zum Börsenstart: So schlägt sich die American Bitcoin-Aktie am zweiten Handelstag Nach Kurssprung zum Börsenstart: So schlägt sich die American Bitcoin-Aktie am zweiten Handelstag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
So bewegt sich Palantir

Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Nachmittag tiefer

04.09.25 16:10 Uhr
Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Nachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Palantir. Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 154,72 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Palantir
132,70 EUR 0,28 EUR 0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Palantir-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 154,72 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Palantir-Aktie bisher bei 153,99 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 154,90 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.863.345 Palantir-Aktien umgesetzt.

Am 14.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 189,45 USD an. Gewinne von 22,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 29,32 USD. Der derzeitige Kurs der Palantir-Aktie liegt somit 427,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Palantir-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Palantir am 04.08.2025 vor. Palantir hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,06 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Palantir im vergangenen Quartal 1,00 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 48,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Palantir 678,13 Mio. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 10.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Palantir-Aktie mit Kursrücksetzer nach starker Rally: Langfristiger Aufwärtstrend intakt?

Tesla-Aktie als Risiko für den Gesamtmarkt? Fondsmanager schlägt Alarm

Palantir-Aktie mit Kursrückgang nach Rekordhoch - Analysten warnen vor Überbewertung

In eigener Sache

Übrigens: Palantir und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Palantir

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Palantir

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

Nachrichten zu Palantir

DatumMeistgelesen
Wer­bung