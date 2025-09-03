Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Nachmittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Palantir. Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 154,72 USD.
Die Palantir-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 154,72 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Palantir-Aktie bisher bei 153,99 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 154,90 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.863.345 Palantir-Aktien umgesetzt.
Am 14.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 189,45 USD an. Gewinne von 22,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 29,32 USD. Der derzeitige Kurs der Palantir-Aktie liegt somit 427,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Palantir-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Palantir am 04.08.2025 vor. Palantir hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,06 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Palantir im vergangenen Quartal 1,00 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 48,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Palantir 678,13 Mio. USD umsetzen können.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 10.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Redaktion finanzen.net
