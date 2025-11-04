Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Dienstagnachmittag im Tiefenrausch

Kursentwicklung

Die Aktie von Palantir gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Palantir-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 8,6 Prozent auf 189,41 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 8,6 Prozent auf 189,41 USD. Das bisherige Tagestief markierte Palantir-Aktie bei 185,80 USD. Mit einem Wert von 192,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.661.023 Palantir-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.11.2025 markierte das Papier bei 207,52 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Palantir-Aktie. Am 05.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,05 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 78,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Palantir-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Palantir 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Palantir am 04.08.2025. Palantir hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,06 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 1,00 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 678,13 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 18.02.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 09.11.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,672 USD je Aktie belaufen.

