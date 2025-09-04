Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Abend mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Palantir. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 153,61 USD.

Das Papier von Palantir befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,6 Prozent auf 153,61 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Palantir-Aktie ging bis auf 148,04 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 157,84 USD. Zuletzt wechselten 10.841.376 Palantir-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.08.2025 bei 189,45 USD. Derzeit notiert die Palantir-Aktie damit 18,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 29,51 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.09.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Palantir-Aktie derzeit noch 80,79 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Palantir am 04.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,00 Mrd. USD – ein Plus von 48,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Palantir 678,13 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Palantir wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 10.11.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,644 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Palantir-Aktie mit Kursrücksetzer nach starker Rally: Langfristiger Aufwärtstrend intakt?

Tesla-Aktie als Risiko für den Gesamtmarkt? Fondsmanager schlägt Alarm

Palantir-Aktie mit Kursrückgang nach Rekordhoch - Analysten warnen vor Überbewertung