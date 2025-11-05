Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir tendiert am Abend schwächer

Blick auf Palantir-Kurs

Die Aktie von Palantir gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,5 Prozent auf 187,82 USD.

Der Palantir-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 187,82 USD. Das Tagestief markierte die Palantir-Aktie bei 181,36 USD. Bei 189,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 9.981.224 Palantir-Aktien den Besitzer.

Am 04.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 207,52 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Palantir-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.11.2024 (46,86 USD). Mit einem Kursverlust von 75,05 Prozent würde die Palantir-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Palantir seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Palantir am 03.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,06 USD je Aktie vermeldet. Palantir hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 62,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 725,52 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Palantir-Bilanz für Q4 2025 wird am 18.02.2026 erwartet. Schätzungsweise am 09.11.2026 dürfte Palantir die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Palantir einen Gewinn von 0,705 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

