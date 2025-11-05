Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

Notierung im Blick

Die Aktie von Palantir gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Palantir gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,1 Prozent auf 184,76 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 3,1 Prozent auf 184,76 USD. In der Spitze büßte die Palantir-Aktie bis auf 183,18 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 189,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 3.636.391 Palantir-Aktien.

Am 04.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 207,52 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 46,86 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 74,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Palantir-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 03.11.2025 hat Palantir in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,18 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Palantir noch ein Gewinn pro Aktie von 0,06 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,18 Mrd. USD – ein Plus von 62,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Palantir 725,52 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 18.02.2026 erwartet. Am 09.11.2026 wird Palantir schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Palantir ein EPS in Höhe von 0,705 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Nebius-Aktie stellt NVIDIA und Palantir in den Schatten: Was steckt hinter dem KI-Neuling?

Palantir-Aktie verliert: Umsatz- und Gewinnsprung im dritten Quartal - Gewinnmitnahmen belasten

Palantir-Aktie vor Zahlen gesucht: Spekulationen um möglichen Aktiensplit