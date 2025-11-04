Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren fliehen am Dienstagabend aus Palantir

So entwickelt sich Palantir

Die Aktie von Palantir gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Palantir gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 7,6 Prozent auf 191,43 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 7,6 Prozent auf 191,43 USD. Zwischenzeitlich weitete die Palantir-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 185,80 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 192,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 17.371.318 Palantir-Aktien umgesetzt.

Am 03.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 207,52 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 41,05 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 78,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Palantir-Aktie.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Palantir-Aktie.

Am 04.08.2025 legte Palantir die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,06 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Palantir 1,00 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 48,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 678,13 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Palantir-Bilanz für Q4 2025 wird am 18.02.2026 erwartet. Am 09.11.2026 wird Palantir schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Palantir einen Gewinn von 0,672 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.



