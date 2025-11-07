Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir gibt am Abend ab

Blick auf Palantir-Kurs

Die Aktie von Palantir gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 174,41 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 0,4 Prozent auf 174,41 USD. Der Kurs der Palantir-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 168,92 USD nach. Bei 173,43 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 9.242.281 Palantir-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.11.2025 auf bis zu 207,52 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 18,98 Prozent Plus fehlen der Palantir-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 53,56 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 69,29 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Palantir-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Palantir gewährte am 03.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,06 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 1,18 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 725,52 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 18.02.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 09.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Palantir.

Experten taxieren den Palantir-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,715 USD je Aktie.

