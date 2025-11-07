Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir fällt am Freitagnachmittag

Palantir im Blick

Die Aktie von Palantir gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Palantir-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 172,60 USD abwärts.

Die Palantir-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 172,60 USD. Die Palantir-Aktie gab in der Spitze bis auf 170,50 USD nach. Bei 173,43 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Palantir-Aktie belief sich zuletzt auf 3.139.610 Aktien.

Bei 207,52 USD markierte der Titel am 04.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 20,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 08.11.2024 Kursverluste bis auf 53,56 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 68,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Palantir-Aktie.

Zuletzt erhielten Palantir-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Palantir am 03.11.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 62,79 Prozent auf 1,18 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 725,52 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Palantir dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 18.02.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 09.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Palantir im Jahr 2025 0,715 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

