Palantir im Fokus
Notierung im Fokus

Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Abend massiv unter Druck

06.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Palantir gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Palantir-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 5,2 Prozent auf 178,06 USD abwärts.

Das Papier von Palantir befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 5,2 Prozent auf 178,06 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Palantir-Aktie bis auf 175,07 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 188,00 USD. Der Tagesumsatz der Palantir-Aktie belief sich zuletzt auf 10.084.252 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.11.2025 bei 207,52 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,61 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Palantir-Aktie mit einem Verlust von 71,02 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Palantir-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Palantir ließ sich am 03.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,06 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 62,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,18 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 725,52 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Palantir wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 18.02.2026 vorlegen. Am 09.11.2026 wird Palantir schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Palantir-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,709 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Palantir und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

