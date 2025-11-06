Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Donnerstagnachmittag in Grün

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Palantir. Zuletzt konnte die Aktie von Palantir zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 188,23 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Palantir-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 188,23 USD. Im Tageshoch stieg die Palantir-Aktie bis auf 191,07 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 188,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Palantir-Aktien beläuft sich auf 2.234.354 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.11.2025 bei 207,52 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Palantir-Aktie derzeit noch 10,25 Prozent Luft nach oben. Bei 51,61 USD erreichte der Anteilsschein am 07.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 72,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Palantir-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Palantir-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Palantir 0,000 USD aus.

Am 03.11.2025 hat Palantir die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 USD gegenüber 0,06 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,18 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 62,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Palantir einen Umsatz von 725,52 Mio. USD eingefahren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Palantir wird am 18.02.2026 gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Palantir möglicherweise am 09.11.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,709 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Nebius-Aktie stellt NVIDIA und Palantir in den Schatten: Was steckt hinter dem KI-Neuling?

Palantir-Aktie verliert: Umsatz- und Gewinnsprung im dritten Quartal - Gewinnmitnahmen belasten

Palantir-Aktie vor Zahlen gesucht: Spekulationen um möglichen Aktiensplit