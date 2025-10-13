Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Nachmittag gefragt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Palantir gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Palantir-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 177,35 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,1 Prozent auf 177,35 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Palantir-Aktie bisher bei 179,10 USD. Mit einem Wert von 178,70 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Palantir-Aktie belief sich zuletzt auf 1.827.633 Aktien.

Am 14.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 189,45 USD. Derzeit notiert die Palantir-Aktie damit 6,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 17.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 40,36 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 77,24 Prozent würde die Palantir-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Palantir-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 04.08.2025 hat Palantir die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Palantir hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,00 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 48,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 678,13 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Palantir am 10.11.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Palantir-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,647 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Diese KI-Aktien haben 2025 den S&P 500 deutlich übertroffen - und sind sogar NVIDIA voraus

Palantir-Aktie verliert: US-Armee bemängelt hohe Risiken bei neuem Kommunikationssystem