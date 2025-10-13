Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir macht am Montagabend Boden gut

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Palantir. Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 177,33 USD.

Das Papier von Palantir legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 177,33 USD. Im Tageshoch stieg die Palantir-Aktie bis auf 179,10 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 178,70 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 5.364.891 Palantir-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.08.2025 auf bis zu 189,45 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Palantir-Aktie ist somit 6,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 17.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 40,36 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Palantir-Aktie derzeit noch 77,24 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Palantir seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 04.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Palantir 0,06 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 1,00 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 678,13 Mio. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Palantir am 10.11.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Palantir im Jahr 2025 0,647 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

