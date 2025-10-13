DAX24.388 +0,6%Est505.568 +0,7%MSCI World4.286 +1,1%Top 10 Crypto15,95 +4,1%Nas22.695 +2,2%Bitcoin100.240 +1,0%Euro1,1566 -0,4%Öl63,49 +2,3%Gold4.108 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alibaba A117ME Tesla A1CX3T Plug Power A1JA81 Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Entspannung nach Trumps Zolldrohung: US-Börsen stark -- DAX letztlich erholt -- D-Wave Quantum, Rigetti, IonQ, HENSOLDT, NVIDIA, DroneShield, Diginex, Rheinmetall, RENK, NEL, AMD, Broadcom im Fokus
Top News
Experten-Talk: So agieren Profis zwischen Rekordbörsen und dem KI-Hype Experten-Talk: So agieren Profis zwischen Rekordbörsen und dem KI-Hype
Aktien von MP Materials und Energy Fuels stark gesucht: Chinas Exportbeschränkungen als Kurstreiber Aktien von MP Materials und Energy Fuels stark gesucht: Chinas Exportbeschränkungen als Kurstreiber
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.
Blick auf Aktienkurs

Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir macht am Montagabend Boden gut

13.10.25 20:23 Uhr
Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir macht am Montagabend Boden gut

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Palantir. Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 177,33 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Palantir
152,48 EUR 0,48 EUR 0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Palantir legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 177,33 USD. Im Tageshoch stieg die Palantir-Aktie bis auf 179,10 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 178,70 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 5.364.891 Palantir-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.08.2025 auf bis zu 189,45 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Palantir-Aktie ist somit 6,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 17.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 40,36 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Palantir-Aktie derzeit noch 77,24 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Palantir seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 04.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Palantir 0,06 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 1,00 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 678,13 Mio. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Palantir am 10.11.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Palantir im Jahr 2025 0,647 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Diese KI-Aktien haben 2025 den S&P 500 deutlich übertroffen - und sind sogar NVIDIA voraus

Palantir-Aktie verliert: US-Armee bemängelt hohe Risiken bei neuem Kommunikationssystem

In eigener Sache

Übrigens: Palantir und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Palantir

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Palantir

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Palantir

DatumMeistgelesen
Wer­bung