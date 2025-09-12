DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -2,4%Dow45.840 ±0,0%Nas22.347 +0,9%Bitcoin97.521 -0,9%Euro1,1766 +0,3%Öl67,22 +0,5%Gold3.681 +1,0%
Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Montagnachmittag mit KursVerlusten

15.09.25 16:13 Uhr
Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Montagnachmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Palantir gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Palantir-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 170,67 USD.

Die Palantir-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 0,4 Prozent auf 170,67 USD nach. In der Spitze fiel die Palantir-Aktie bis auf 168,01 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 169,43 USD. Bisher wurden heute 1.956.036 Palantir-Aktien gehandelt.

Bei 189,45 USD markierte der Titel am 14.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Palantir-Aktie mit einem Kursplus von 11,00 Prozent wieder erreichen. Am 14.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 34,90 USD ab. Mit Abgaben von 79,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Palantir-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Palantir am 04.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,06 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 48,01 Prozent auf 1,00 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 678,13 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Palantir wird am 10.11.2025 gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Palantir-Gewinn in Höhe von 0,644 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

