Handelsstreit weiter im Blick: DAX schließt freundlich -- US-Börsen tiefer -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
Eurokurs steigt zum US-Dollar den dritten Handelstag in Folge - die Gründe
Stellantis-Aktie: Stellantis sucht nach neuem Modell für Werk in Ontario
Palantir im Fokus

Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Donnerstagabend mit Abschlägen

16.10.25 20:23 Uhr
Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Donnerstagabend mit Abschlägen

Die Aktie von Palantir gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Palantir-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 178,18 USD.

Palantir
Um 20:08 Uhr rutschte die Palantir-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 178,18 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Palantir-Aktie bis auf 177,15 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 181,86 USD. Zuletzt wechselten 5.145.180 Palantir-Aktien den Besitzer.

Am 14.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 189,45 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der Palantir-Aktie. Bei 40,36 USD fiel das Papier am 17.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 77,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Palantir seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 04.08.2025 hat Palantir die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,13 USD gegenüber 0,06 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 1,00 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 48,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 678,13 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Palantir-Bilanz für Q3 2025 wird am 03.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 09.11.2026 dürfte Palantir die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,647 USD je Palantir-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

