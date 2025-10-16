Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Nachmittag mit Kursplus

Blick auf Palantir-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Palantir. Das Papier von Palantir konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,6 Prozent auf 182,56 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Palantir-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 182,56 USD nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Palantir-Aktie bei 183,04 USD. Bei 181,86 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.079.631 Palantir-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 189,45 USD. Dieser Kurs wurde am 14.08.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Palantir-Aktie somit 3,64 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.10.2024 bei 40,36 USD. Der derzeitige Kurs der Palantir-Aktie liegt somit 352,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Palantir-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Palantir am 04.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 48,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 678,13 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,00 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Palantir-Bilanz für Q3 2025 wird am 03.11.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Palantir rechnen Experten am 09.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Palantir ein EPS in Höhe von 0,647 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

