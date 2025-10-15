Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Mittwochnachmittag im Plus

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Palantir. Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 182,25 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Palantir-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 182,25 USD. In der Spitze gewann die Palantir-Aktie bis auf 184,33 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 181,72 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Palantir-Aktien beläuft sich auf 1.437.387 Stück.

Am 14.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 189,45 USD. Gewinne von 3,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.10.2024 bei 40,36 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 77,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Palantir-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Palantir 0,000 USD aus.

Am 04.08.2025 lud Palantir zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1,00 Mrd. USD gegenüber 678,13 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Palantir wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 03.11.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Palantir-Anleger Experten zufolge am 09.11.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Palantir-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,647 USD fest.

