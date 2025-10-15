Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir verliert am Mittwochabend

So entwickelt sich Palantir

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Palantir. Zuletzt ging es für die Palantir-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 178,53 USD.

Um 20:08 Uhr fiel die Palantir-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 178,53 USD ab. Die Palantir-Aktie sank bis auf 176,04 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 181,72 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.668.919 Palantir-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 189,45 USD markierte der Titel am 14.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Palantir-Aktie. Am 17.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,36 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Palantir-Aktie mit einem Verlust von 77,39 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Palantir-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Palantir 0,000 USD aus.

Am 04.08.2025 legte Palantir die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Palantir 0,06 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Palantir mit einem Umsatz von insgesamt 1,00 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 678,13 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 48,01 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Palantir rechnen Experten am 09.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Palantir im Jahr 2025 0,647 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

