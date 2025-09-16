Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir tendiert am Mittwochabend tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Palantir gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Palantir-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 3,4 Prozent auf 164,46 USD.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 3,4 Prozent auf 164,46 USD. Zwischenzeitlich weitete die Palantir-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 163,66 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 169,14 USD. Bisher wurden heute 6.278.301 Palantir-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (189,45 USD) erklomm das Papier am 14.08.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,20 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 21.09.2024 auf bis zu 35,72 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 78,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Palantir-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 04.08.2025 legte Palantir die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,13 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 48,01 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,00 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 678,13 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2025 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Palantir-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,644 USD fest.

