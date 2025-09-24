DAX23.535 -0,6%ESt505.445 -0,4%Top 10 Crypto15,44 -1,2%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.877 -2,8%Euro1,1661 -0,7%Öl69,63 +0,8%Gold3.749 +0,4%
Aktienentwicklung

Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Donnerstagabend mit Verlusten

25.09.25 20:24 Uhr
Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Donnerstagabend mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Palantir. Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 177,79 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 1,0 Prozent auf 177,79 USD. Das Tagestief markierte die Palantir-Aktie bei 174,30 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 175,76 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 11.688.973 Palantir-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 189,45 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.08.2025). Mit einem Zuwachs von 6,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 02.10.2024 Kursverluste bis auf 36,06 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Palantir-Aktie liegt somit 393,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Palantir-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 04.08.2025 lud Palantir zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,06 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,00 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 48,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 678,13 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 10.11.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Palantir ein EPS in Höhe von 0,644 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

