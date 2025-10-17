DAX23.882 -1,6%Est505.617 -0,6%MSCI World4.271 -0,5%Top 10 Crypto14,37 -3,7%Nas22.436 -0,6%Bitcoin90.634 -1,9%Euro1,1665 -0,2%Öl61,17 +0,3%Gold4.242 -1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 thyssenkrupp 750000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Amazon 906866 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sorge vor US-Kreditkrise: DAX unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street uneins -- Conti übertrifft Erwartungen -- BYD, Novo Nordisk, Diginex, European Lithium, Gold, Bitcoin, NEL, HPE, Meta im Fokus
Top News
Apple-Aktie positiv: F1-Übertragungsrechte für die USA gesichert Apple-Aktie positiv: F1-Übertragungsrechte für die USA gesichert
Aktien von Pony AI und Stellantis uneinheitlich: Stellantis plant Produktion in Ontario - Pony AI kooperiert in Europa Aktien von Pony AI und Stellantis uneinheitlich: Stellantis plant Produktion in Ontario - Pony AI kooperiert in Europa
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZertifikateAwards: Jetzt für finanzen.net zero abstimmen und eine Reise nach Berlin gewinnen!
Palantir im Blick

Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Nachmittag mit Kursplus

17.10.25 16:08 Uhr
Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Nachmittag mit Kursplus

Die Aktie von Palantir zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Palantir konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 178,42 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Palantir
153,40 EUR 0,86 EUR 0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 178,42 USD zu. In der Spitze gewann die Palantir-Aktie bis auf 178,61 USD. Mit einem Wert von 177,69 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.761.248 Palantir-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.08.2025 bei 189,45 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,19 Prozent hinzugewinnen. Am 01.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,90 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 77,08 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Palantir am 04.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,06 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 48,01 Prozent auf 1,00 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 678,13 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 09.11.2026 dürfte Palantir die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Palantir-Aktie in Höhe von 0,647 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Diese KI-Aktien haben 2025 den S&P 500 deutlich übertroffen - und sind sogar NVIDIA voraus

Palantir-Aktie verliert: US-Armee bemängelt hohe Risiken bei neuem Kommunikationssystem

In eigener Sache

Übrigens: Palantir und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Palantir

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Palantir

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Palantir

DatumMeistgelesen
Wer­bung