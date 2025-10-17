Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Nachmittag mit Kursplus

Palantir im Blick

Die Aktie von Palantir zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Palantir konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 178,42 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 178,42 USD zu. In der Spitze gewann die Palantir-Aktie bis auf 178,61 USD. Mit einem Wert von 177,69 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.761.248 Palantir-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.08.2025 bei 189,45 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,19 Prozent hinzugewinnen. Am 01.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,90 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 77,08 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Palantir am 04.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,06 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 48,01 Prozent auf 1,00 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 678,13 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 09.11.2026 dürfte Palantir die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Palantir-Aktie in Höhe von 0,647 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Diese KI-Aktien haben 2025 den S&P 500 deutlich übertroffen - und sind sogar NVIDIA voraus

Palantir-Aktie verliert: US-Armee bemängelt hohe Risiken bei neuem Kommunikationssystem