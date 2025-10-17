DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.298 +0,1%Top 10 Crypto14,21 -4,8%Nas22.680 +0,5%Bitcoin91.390 -1,1%Euro1,1671 -0,2%Öl61,28 +0,4%Gold4.234 -2,1%
Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir tendiert am Abend fester

17.10.25 20:23 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 178,72 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Palantir-Papiere um 20:08 Uhr 0,3 Prozent. Der Kurs der Palantir-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 181,55 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 177,69 USD. Von der Palantir-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.442.156 Stück gehandelt.

Am 14.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 189,45 USD an. Gewinne von 6,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 40,90 USD erreichte der Anteilsschein am 01.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 77,12 Prozent würde die Palantir-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Palantir-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Palantir 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Palantir am 04.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,13 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Palantir mit einem Umsatz von insgesamt 1,00 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 678,13 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 48,01 Prozent gesteigert.

Die Palantir-Bilanz für Q3 2025 wird am 03.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Palantir-Anleger Experten zufolge am 09.11.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Palantir im Jahr 2025 0,647 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

