Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Nachmittag mit Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Palantir. Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 155,02 USD.

Der Palantir-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 155,02 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Palantir-Aktie bis auf 151,77 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 155,13 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2.067.397 Palantir-Aktien umgesetzt.

Am 14.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 189,45 USD an. Der aktuelle Kurs der Palantir-Aktie ist somit 22,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.09.2024 bei 29,32 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Palantir-Aktie mit einem Verlust von 81,09 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Palantir-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 04.08.2025 legte Palantir die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,06 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 1,00 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 678,13 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Palantir-Bilanz für Q3 2025 wird am 10.11.2025 erwartet.

Redaktion finanzen.net

