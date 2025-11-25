Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir schiebt sich am Dienstagabend vor
Die Aktie von Palantir zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Palantir legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 163,11 USD.
Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Palantir zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 163,11 USD. In der Spitze legte die Palantir-Aktie bis auf 163,34 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 160,00 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 3.955.523 Palantir-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.11.2025 bei 207,52 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Palantir-Aktie 27,23 Prozent zulegen. Am 14.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 63,42 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Palantir-Aktie mit einem Verlust von 61,12 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Palantir-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.
Am 03.11.2025 hat Palantir in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,18 USD. Im letzten Jahr hatte Palantir einen Gewinn von 0,06 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 62,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 725,52 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 18.02.2026 dürfte Palantir Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 1,37 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
