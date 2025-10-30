Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Donnerstagabend mit Kursabschlägen

Palantir im Blick

Die Aktie von Palantir gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Palantir-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 197,84 USD.

Der Palantir-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 197,84 USD. In der Spitze büßte die Palantir-Aktie bis auf 194,16 USD ein. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 198,48 USD. Bisher wurden heute 5.909.650 Palantir-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 199,84 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.10.2025). Der derzeitige Kurs der Palantir-Aktie liegt somit 1,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.11.2024 bei 40,90 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 79,33 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Palantir-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Palantir am 04.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 USD. Im Vorjahresviertel hatte Palantir 0,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Palantir 1,00 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 48,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 678,13 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Palantir-Anleger Experten zufolge am 09.11.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Palantir ein EPS in Höhe von 0,647 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

