Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks am Abend mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Palo Alto Networks. Die Palo Alto Networks-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 201,12 USD.

Die Palo Alto Networks-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 201,12 USD abwärts. Im Tief verlor die Palo Alto Networks-Aktie bis auf 199,83 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 202,50 USD. Von der Palo Alto Networks-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 775.934 Stück gehandelt.

Am 29.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 223,49 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Palo Alto Networks-Aktie. Bei 144,17 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 28,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Am 18.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,36 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,51 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Palo Alto Networks mit einem Umsatz von insgesamt 2,54 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 15,84 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Palo Alto Networks am 19.11.2025 präsentieren.

In der Palo Alto Networks-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 4,32 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

