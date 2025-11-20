DAX23.279 +0,5%Est505.570 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,43 -8,2%Nas22.218 -1,5%Bitcoin75.147 -5,1%Euro1,1531 -0,1%Öl63,34 -0,5%Gold4.076 -0,1%
Blick auf Aktienkurs

Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks bricht am Donnerstagabend ein

20.11.25 20:23 Uhr
Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks bricht am Donnerstagabend ein

Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Palo Alto Networks-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 8,3 Prozent auf 183,34 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Palo Alto Networks Inc
160,06 EUR -13,06 EUR -7,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Palo Alto Networks-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 8,3 Prozent auf 183,34 USD. Die Palo Alto Networks-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 183,28 USD ab. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 198,01 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2.345.564 Palo Alto Networks-Aktien den Besitzer.

Am 29.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 223,49 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Palo Alto Networks-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 144,17 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Palo Alto Networks-Aktie ist somit 21,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Palo Alto Networks-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Palo Alto Networks ließ sich am 18.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Palo Alto Networks ein EPS von 0,51 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Palo Alto Networks im vergangenen Quartal 2,54 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Palo Alto Networks 2,19 Mrd. USD umsetzen können.

Am 24.02.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Palo Alto Networks veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,83 USD je Aktie in den Palo Alto Networks-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palo Alto Networks-Aktie

