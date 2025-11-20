Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks am Nachmittag mit Einbußen

Kurs der Palo Alto Networks

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Palo Alto Networks. Die Palo Alto Networks-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 197,46 USD.

Die Palo Alto Networks-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,2 Prozent auf 197,46 USD ab. Der Kurs der Palo Alto Networks-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 194,57 USD nach. Bei 198,01 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 759.512 Palo Alto Networks-Aktien.

Bei 223,49 USD erreichte der Titel am 29.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,18 Prozent könnte die Palo Alto Networks-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 144,17 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,99 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Palo Alto Networks-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Palo Alto Networks am 18.08.2025. Das EPS wurde auf 0,36 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,51 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Palo Alto Networks mit einem Umsatz von insgesamt 2,54 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 15,84 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.02.2026 erfolgen.

Experten taxieren den Palo Alto Networks-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,83 USD je Aktie.

