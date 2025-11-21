Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks fällt am Freitagnachmittag
Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Palo Alto Networks-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 184,33 USD abwärts.
Die Palo Alto Networks-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 184,33 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Palo Alto Networks-Aktie ging bis auf 183,29 USD. Bei 185,02 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 390.150 Palo Alto Networks-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.10.2025 bei 223,49 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Palo Alto Networks-Aktie somit 17,52 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 144,17 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 21,79 Prozent könnte die Palo Alto Networks-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 erhielten Palo Alto Networks-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.
Palo Alto Networks ließ sich am 19.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,47 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,49 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Palo Alto Networks 2,47 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,14 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Palo Alto Networks wird am 24.02.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 25.11.2026.
Den erwarteten Gewinn je Palo Alto Networks-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,85 USD fest.
