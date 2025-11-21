Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks büßt am Freitagabend ein

Palo Alto Networks im Blick

Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Der Palo Alto Networks-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 183,95 USD.

Der Palo Alto Networks-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 183,95 USD. Zwischenzeitlich weitete die Palo Alto Networks-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 180,08 USD aus. Bei 185,02 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Palo Alto Networks-Aktien beläuft sich auf 1.330.198 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 223,49 USD erreichte der Titel am 29.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Palo Alto Networks-Aktie derzeit noch 21,49 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 144,17 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Palo Alto Networks-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 19.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,47 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Palo Alto Networks 0,49 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,47 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,14 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 24.02.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 25.11.2026.

In der Palo Alto Networks-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,85 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

