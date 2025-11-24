Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks zeigt sich am Nachmittag freundlich

Palo Alto Networks im Fokus

Die Aktie von Palo Alto Networks zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Palo Alto Networks konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 184,53 USD.

Die Palo Alto Networks-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 184,53 USD. In der Spitze legte die Palo Alto Networks-Aktie bis auf 186,50 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 185,42 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 257.435 Palo Alto Networks-Aktien.

Am 29.10.2025 markierte das Papier bei 223,49 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,11 Prozent hinzugewinnen. Bei 144,17 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Palo Alto Networks-Aktie ist somit 21,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Palo Alto Networks-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 19.11.2025 legte Palo Alto Networks die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.10.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,47 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,49 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,47 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,14 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 24.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von Palo Alto Networks rechnen Experten am 25.11.2026.

Experten taxieren den Palo Alto Networks-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,86 USD je Aktie.

