Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks zeigt sich am Montagabend freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Palo Alto Networks. Im NASDAQ-Handel gewannen die Palo Alto Networks-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Die Palo Alto Networks-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 184,86 USD. Die Palo Alto Networks-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 186,50 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 185,42 USD. Der Tagesumsatz der Palo Alto Networks-Aktie belief sich zuletzt auf 943.722 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 29.10.2025 auf bis zu 223,49 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Palo Alto Networks-Aktie mit einem Kursplus von 20,90 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 144,17 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 22,01 Prozent würde die Palo Alto Networks-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Palo Alto Networks-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Palo Alto Networks 0,000 USD aus.

Palo Alto Networks gewährte am 19.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.10.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,47 USD gegenüber 0,49 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Palo Alto Networks im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,47 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2,14 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Palo Alto Networks am 24.02.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 25.11.2026.

In der Palo Alto Networks-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,86 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

