Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks tendiert am Montagnachmittag fester
Die Aktie von Palo Alto Networks zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Palo Alto Networks legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 218,75 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 218,75 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Palo Alto Networks-Aktie bei 221,06 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 219,90 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 271.878 Palo Alto Networks-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (221,06 USD) erklomm das Papier am 27.10.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Palo Alto Networks-Aktie somit 1,04 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 144,17 USD. Abschläge von 34,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Palo Alto Networks-Aktie.
Am 18.08.2025 legte Palo Alto Networks die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,36 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Palo Alto Networks 0,51 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,84 Prozent auf 2,54 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,19 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Palo Alto Networks am 13.11.2025 präsentieren.
In der Palo Alto Networks-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,81 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Palo Alto Networks-Aktie
Palo Alto Networks-Aktie gefragt: Palo Alto patzt bei Gewinnerwartungen - Ausblick beruhigt Anleger
Ausblick: Palo Alto Networks stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Palo Alto Networks-Aktie verliert trotz Gewinnsprung - Angehobene Prognose reicht Anlegern nicht
Übrigens: Palo Alto Networks und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Palo Alto Networks
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Palo Alto Networks
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com
Nachrichten zu Palo Alto Networks Inc
Analysen zu Palo Alto Networks Inc
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.05.2019
|Palo Alto Networks Buy
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|30.05.2019
|Palo Alto Networks Market Perform
|BMO Capital Markets
|23.05.2019
|Palo Alto Networks Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|27.02.2019
|Palo Alto Networks Buy
|Dougherty & Company LLC
|27.02.2019
|Palo Alto Networks Buy
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.05.2019
|Palo Alto Networks Buy
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|30.05.2019
|Palo Alto Networks Market Perform
|BMO Capital Markets
|27.02.2019
|Palo Alto Networks Buy
|Dougherty & Company LLC
|27.02.2019
|Palo Alto Networks Buy
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|27.02.2019
|Palo Alto Networks Buy
|Maxim Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.05.2019
|Palo Alto Networks Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|20.02.2019
|Palo Alto Networks Hold
|Gabelli & Co
|19.10.2018
|Palo Alto Networks Neutral
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|30.04.2018
|Palo Alto Networks Hold
|Gabelli & Co
|17.04.2017
|Palo Alto Networks Sector Perform
|FBN Securities
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Palo Alto Networks Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen