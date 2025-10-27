DAX24.300 +0,3%Est505.710 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,77 +5,8%Nas23.579 +1,6%Bitcoin99.239 +0,8%Euro1,1641 +0,1%Öl65,94 +0,4%Gold3.994 -2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ DroneShield A2DMAA Porsche vz. PAG911 Amazon 906866 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Gerresheimer A0LD6E Siemens Energy ENER6Y AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fortschritte im Handelsstreit: DAX zurückhaltend -- Wall Street mit neuen Rekorden -- Gewinn von Porsche bricht ein -- Tesla, EVOTEC, thyssenkrupp, Gerresheimer, Nordex, Beyond Meat, Gold im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Analyst bullish für Amazon-Aktie: "Must Add" vor den Quartalszahlen Analyst bullish für Amazon-Aktie: "Must Add" vor den Quartalszahlen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.
Palo Alto Networks im Fokus

Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks tendiert am Montagnachmittag fester

27.10.25 16:08 Uhr
Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks tendiert am Montagnachmittag fester

Die Aktie von Palo Alto Networks zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Palo Alto Networks legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 218,75 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Palo Alto Networks Inc
187,72 EUR 1,26 EUR 0,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 218,75 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Palo Alto Networks-Aktie bei 221,06 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 219,90 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 271.878 Palo Alto Networks-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (221,06 USD) erklomm das Papier am 27.10.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Palo Alto Networks-Aktie somit 1,04 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 144,17 USD. Abschläge von 34,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Palo Alto Networks-Aktie.

Am 18.08.2025 legte Palo Alto Networks die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,36 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Palo Alto Networks 0,51 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,84 Prozent auf 2,54 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,19 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Palo Alto Networks am 13.11.2025 präsentieren.

In der Palo Alto Networks-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,81 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palo Alto Networks-Aktie

Palo Alto Networks-Aktie gefragt: Palo Alto patzt bei Gewinnerwartungen - Ausblick beruhigt Anleger

Ausblick: Palo Alto Networks stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Palo Alto Networks-Aktie verliert trotz Gewinnsprung - Angehobene Prognose reicht Anlegern nicht

In eigener Sache

Übrigens: Palo Alto Networks und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Palo Alto Networks

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Palo Alto Networks

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

Nachrichten zu Palo Alto Networks Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Palo Alto Networks Inc

DatumRatingAnalyst
30.05.2019Palo Alto Networks BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
30.05.2019Palo Alto Networks Market PerformBMO Capital Markets
23.05.2019Palo Alto Networks Market PerformCowen and Company, LLC
27.02.2019Palo Alto Networks BuyDougherty & Company LLC
27.02.2019Palo Alto Networks BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
DatumRatingAnalyst
30.05.2019Palo Alto Networks BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
30.05.2019Palo Alto Networks Market PerformBMO Capital Markets
27.02.2019Palo Alto Networks BuyDougherty & Company LLC
27.02.2019Palo Alto Networks BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
27.02.2019Palo Alto Networks BuyMaxim Group
DatumRatingAnalyst
23.05.2019Palo Alto Networks Market PerformCowen and Company, LLC
20.02.2019Palo Alto Networks HoldGabelli & Co
19.10.2018Palo Alto Networks NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
30.04.2018Palo Alto Networks HoldGabelli & Co
17.04.2017Palo Alto Networks Sector PerformFBN Securities
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Palo Alto Networks Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen