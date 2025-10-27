Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks tendiert am Montagnachmittag fester

Palo Alto Networks im Fokus

Die Aktie von Palo Alto Networks zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Palo Alto Networks legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 218,75 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 218,75 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Palo Alto Networks-Aktie bei 221,06 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 219,90 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 271.878 Palo Alto Networks-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (221,06 USD) erklomm das Papier am 27.10.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Palo Alto Networks-Aktie somit 1,04 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 144,17 USD. Abschläge von 34,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Palo Alto Networks-Aktie.

Am 18.08.2025 legte Palo Alto Networks die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,36 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Palo Alto Networks 0,51 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,84 Prozent auf 2,54 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,19 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Palo Alto Networks am 13.11.2025 präsentieren.

In der Palo Alto Networks-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,81 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

