AKTIE IM FOKUS 2: Nordex auf Neunjahreshoch - Hebt Margenziel an

28.10.25 11:37 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
25,90 EUR 2,44 EUR 10,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein deutlich angehobener Profitabilitätsausblick von Nordex hat den Aktien des Windturbinen-Herstellers am Dienstag eine Kursrally auf das höchste Niveau seit Februar 2016 beschert. Zuletzt notierten die Papiere gut 15 Prozent im Plus bei 25,44 Euro. In den vergangenen zwei Wochen hatten sie noch eine Schwächephase durchgemacht und den niedrigsten Stand seit fast einem Monat erreicht. Mit dem Kurssprung bauten die Anteilsscheine der Hamburger ihren Jahresgewinn auf über 125 Prozent aus.

Nach dem dritten Quartal, in dem Nordex im Vorjahresvergleich fast doppelt so profitabel war, sieht das Unternehmen die diesjährige operative Marge (Ebitda) nun zwischen 7,5 und 8,5 Prozent. Zuvor lag die Spanne bei 5 bis 7 Prozent. Das Management rechnet im vierten Quartal mit zusätzlichen Gewinnen und einem starken Auftragseingang.

Die Margensteigerung von Nordex zeuge von einer soliden Umsetzung der Unternehmensstrategie und einer besseren Kostenkontrolle, sagte ein Börsianer in einer ersten Reaktion. Jefferies-Experte Constantin Hesse sprach von einem soliden Auftragseingang und begrüßte die angehobene Margenzielspanne. Das höhere Rentabilitätsniveau sollte jedoch nicht unbedingt auf 2026 hochgerechnet werden, obwohl für das kommende Jahr mit steigenden Volumina zu rechnen sei, warnte er.

Für RBC-Analyst Colin Moody tröstet das starke Quartalsergebnis insgesamt über die "klare Umsatzenttäuschung" hinweg. Neben der Profitabilität sei auch der freie Mittelzufluss stark gewesen. Moody erwartet ebenso wie etwa sein Kollege Vivek Midha von der Citigroup, dass infolge des erhöhten Jahresausblicks nun auch die Markterwartungen für 2025 und die kommenden Jahre steigen./edh/gl/jha/

