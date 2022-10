PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal tendiert am Dienstagmittag nordwärts

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 90,48 EUR zu. Die PayPal-Aktie legte bis auf 90,58 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 90,20 EUR. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 8.692 Aktien.

Am 21.10.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 234,70 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 61,45 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 30.06.2022 auf bis zu 64,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PayPal-Aktie 39,41 Prozent sinken.

Am 02.08.2022 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,93 USD. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,15 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 6.806,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.238,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 20.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 3,93 USD je PayPal-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

PayPal-Aktie: Deutsche Bank-Analyst optimistisch für PayPal - KPI-Benchmarks realistischer als zuvor

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Microsoft-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanzen der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

PayPal, Apple-Pay und Co.: Laut einer Umfrage wird in Deutschland und Österreich vorwiegend bar bezahlt

Ausgewählte Hebelprodukte auf PayPal Inc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal Inc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal Inc

Bildquellen: Twin Design / Shutterstock.com