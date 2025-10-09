PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Abend schwächer

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 65,44 EUR abwärts.

Die PayPal-Aktie gab im Tradegate-Handel um 20:22 Uhr um 0,1 Prozent auf 65,44 EUR nach. Die PayPal-Aktie gab in der Spitze bis auf 64,93 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 65,98 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten PayPal-Aktien beläuft sich auf 125.018 Stück.

Am 17.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 90,66 EUR. Mit einem Zuwachs von 38,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 49,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 24,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PayPal am 29.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,29 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,08 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 8,36 Mrd. USD gegenüber 7,86 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

PayPal dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte PayPal möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem PayPal-Gewinn in Höhe von 5,25 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

PayPal-Aktie gefragt: Ads Manager gestartet - neue Werbemöglichkeiten für kleine Unternehmen

Geld schützen - Wichtiger Überblick: Vorsicht vor diesen Betrugsmaschen mit PayPal

S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor 5 Jahren eingebracht