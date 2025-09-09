DAX23.759 +0,2%ESt505.383 +0,3%Top 10 Crypto15,77 +2,6%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin96.063 +0,8%Euro1,1700 -0,1%Öl67,03 +0,8%Gold3.646 +0,6%
Kursentwicklung

PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal tendiert am Vormittag tiefer

10.09.25 09:25 Uhr
PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal tendiert am Vormittag tiefer

Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 57,94 EUR.

Die PayPal-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 57,94 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die PayPal-Aktie bis auf 57,94 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 57,94 EUR. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 54 Stück gehandelt.

Am 04.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 91,14 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 57,30 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 48,50 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PayPal-Aktie 16,29 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 29.07.2025 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,36 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,86 Mrd. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,26 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

Redaktion finanzen.net

