Vor EZB-Entscheid: DAX verhalten -- Asiens Märkte mehrheitlich fester - Nikkei auf Rekordhoch -- RENK baut Produktion um -- Bitcoin, Rheinmetall, HENSOLDT, VW, SoftBank im Fokus
Boeing-Aktie steigt: Einigung mit Gewerkschaft erzielt - Abstimmung am Freitag
Stoxx Europe 50-Wert Richemont-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Richemont Aktionären eine Freude
PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Vormittag mit Abschlägen

11.09.25 09:25 Uhr
PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Vormittag mit Abschlägen

Die Aktie von PayPal gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die PayPal-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 56,54 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
56,41 EUR 0,51 EUR 0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der PayPal-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:04 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 56,54 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die PayPal-Aktie bisher bei 56,40 EUR. Bei 56,41 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 368 PayPal-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.02.2025 auf bis zu 91,14 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 61,20 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 48,50 EUR am 07.04.2025. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 16,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass PayPal-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PayPal 0,000 USD aus.

PayPal ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PayPal ein EPS von 1,08 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,36 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 7,86 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte PayPal am 28.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von PayPal rechnen Experten am 03.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass PayPal ein EPS in Höhe von 5,26 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

