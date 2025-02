PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal gewinnt am Nachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von PayPal gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von PayPal zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 73,86 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:50 Uhr 0,6 Prozent auf 73,86 EUR. Den Tageshöchststand markierte die PayPal-Aktie bei 74,07 EUR. Bei 73,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 18.911 PayPal-Aktien den Besitzer.

Am 04.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,40 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.07.2024 (52,44 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 29,00 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

PayPal-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

PayPal ließ sich am 04.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,12 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,30 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,33 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PayPal einen Umsatz von 8,03 Mrd. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte PayPal am 30.04.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem PayPal-Gewinn in Höhe von 5,04 USD je Aktie aus.

