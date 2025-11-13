PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal verliert am Abend
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von PayPal. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 2,4 Prozent auf 56,56 EUR.
Um 20:22 Uhr ging es für die PayPal-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 56,56 EUR. Das Tagestief markierte die PayPal-Aktie bei 56,31 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 58,04 EUR. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 54.419 Aktien.
Am 17.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 90,66 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 60,29 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 49,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 12,31 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,100 USD aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PayPal am 28.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,30 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PayPal ein EPS von 0,99 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 8,47 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,86 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 11.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,36 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
